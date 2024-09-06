Москва, 6 сентября, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по месту производства реактивных беспилотников украинских формирований в Павлограде в Днепропетровской области. Об этом 6 сентября сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«По Павлограду нанесено ещё два удара. По территории самого завода, где производят БПЛА с реактивными двигателями», — написал он в своём Telegram-канале.

Координатор уточнил, что, по данным сопротивления, также на этом предприятии оснащают дроны типа «Дракон» аналогом напалма, который тоже производят в Павлограде на другом предприятии.

По словам Лебедева, взрывы также прогремели в районе находящегося в городе аэродрома, с которого украинские боевики запускают ударные дроны, а в зданиях рядом оборудованы склады и помещения, откуда ведётся управление ими.

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 сентября украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Павлограде. В Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Харьковской областях в тот момент была объявлена воздушная тревога. Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Ранее в этот же день Лебедев рассказал об ударе по скоплению украинской военной техники и наёмникам у города Люботина в Харьковской области. По его словам, накануне в город прибыло много иностранных наёмников и военной техники.