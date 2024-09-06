Павлоград, Украина, 6 сентября, 2024, 10:36 — ИА Регнум. В городе Павлограде в Днепропетровской области прогремели взрывы. Об этом 6 сентября сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум

«Павлоград, местные группы в соцсетях сообщают о взрывах», — говорится в сообщении. При этом каких-либо подробностей произошедшего не приводится.

По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время на территории Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Харьковской областей объявлена воздушная тревога.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно указывали на то, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 сентября украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове. На тот момент в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога.

Вечером 5 сентября украинские СМИ сообщили о взрыве в Дарницком районе Киева. Какие-либо подробности произошедшего не уточнялись.