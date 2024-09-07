Москва, 7 сентября, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Сил и средств у России достаточно для защиты приграничных территорий и выдавливания Вооружённых сил Украины (ВСУ) за пределы Курской области. Такое заявление сделал 7 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

Представитель Кремля ответил утвердительно на вопрос агентства «РИА Новости» о том, достаточно ли у России ресурсов, чтобы выдавить подразделения ВСУ из Курской области и защитить Белгород.

«Да», — лаконично ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как подчеркнул президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ-2024, защита приграничных российских регионов, Курской области и Белгорода от украинских атак является священным долгом для Вооружённых сил России.

Путин также заявил, что украинская армия несёт очень большие потери. На наиболее важных направлениях фронт разрушается и ВСУ теряют боеспособность, подчеркнул глава государства.

ВСУ начали атаку на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским формированиям пройти вглубь российской территории. По данным на 5 сентября, потери украинской армии на курском направлении составили 10,1 тыс. бойцов и 81 танк.