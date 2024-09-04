Донецк, 4 сентября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по рынку в Донецке.

Официальный сайт Главы ДНР

Он сообщил, что один ребёнок 2013 года рождения получил ранения средней степени тяжести. Также пострадали шесть мужчин и две женщины, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, шестеро — в состоянии средней степени тяжести.

«По уточнённым данным, во время обстрела рынка «Сокол» Донецка погибли двое детей: девочка 2011 г. р. и парень-подросток 2009 г. р., а также мужчина 1989 г. р.», — написал он в Telegram-канале.

Как ранее передавало ИА Регнум, 4 сентября ВСУ нанесли удар из артиллерийских орудий натовского калибра 155 мм по донецкому рынку «Сокол».

3 сентября мэр Горловки Иван Приходько рассказал о мирной жительнице, раненой в результате обстрела со стороны ВСУ. По его словам, украинские боевики подвергли обстрелу центр города.