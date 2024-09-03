Горловка, ДНР, 3 сентября, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Жительница Горловки в Донецкой Народной Республике получила ранение при обстреле со стороны ВСУ, сообщил 3 сентября глава города Иван Приходько.

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«В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка», — сообщил Приходько в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, школа, находящаяся в центре Горловки, получила повреждение в результате обстрела со стороны ВСУ в первый день нового учебного года 2 сентября. Как сообщил Приходько, ВСУ атаковали микрорайон «Квартал 245», где также пострадали газопровод и многоквартирный дом.