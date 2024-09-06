Париж, 6 сентября, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Основатель Telegram Павел Дуров может в любой момент потребовать смягчения условий судебного контроля, сообщили 6 сентября в прокуратуре Франции.

Алексей Зотов/ТАСС

«Не существует ограничений по срокам судебного пересмотра, которые потенциально действительны до окончания разбирательства. Лицо, которому предъявлено обвинение, может потребовать его изменения в любое время», — уточнили в ведомстве в ответ на запрос РЕН ТВ.

Как передавало ИА Регнум, Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. По информации французского телеканала TF1, перед задержанием предприниматель успел забрать свой багаж и пройти в VIP-зал аэропорта в сопровождении помощницы и телохранителя.

28 августа прокуратура предъявила основателю Telegram обвинения в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

По итогам судебного заседания основателя Telegram освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере 5 млн евро. По данным Paris Match, предпринимателю запретили покидать страну в течение шести месяцев, а залог, который он обязан внести, разделён на несколько частей. Из этой суммы 1 млн евро выплачивается немедленно, а остальные 4 млн евро разделены на восемь равных ежемесячных платежей.