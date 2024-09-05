Париж, 5 сентября, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров перед задержанием во Франции успел забрать свой багаж и пройти в VIP-зал аэропорта Ле-Бурже в сопровождении помощницы и телохранителя. Об этом сообщил французский телеканал TF1.

ИА Регнум Дуров, арест, TON

«В отсутствие полицейских Павел Дуров забрал свой багаж и направился в VIP-зал аэропорта… Рядом с ним его помощница и телохранитель с румынским гражданством», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на время проверки документов Дуров расположился в зале ожидания, куда зашли полицейские. Сотрудники полиции попросили предпринимателя и его сопровождающих подняться наверх, где Дурову и сообщили, что он помещён под стражу.

Как передавало ИА Регнум, Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, позднее его арестовали. Основателю Telegram предъявили обвинения в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюремного заключения. 28 августа по итогам судебного заседания Дурова освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере в 5 млн евро. Также ему запретили покидать территорию Франции и обязали дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Позднее в прокуратуре Парижа уточнили, что Дуров, согласно нормам надзора, обязан проживать по одному адресу.