Москва, 6 сентября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности тему контроля воздушного пространства РФ. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«В нашей повестке дня сегодня вопрос системы контроля воздушного пространства над территорией Российской Федерации», — сказал Путин.

Он уточнил, что запланирован один докладчик, но попросил руководителей всех заинтересованных ведомств высказаться по этому вопросу и по проекту решения.

Как сообщало ИА Регнум, российские истребители регулярно пресекают попытки иностранных самолётов нарушить государственную границу РФ.

В июле три британских самолёта были замечены у границ России в Чёрном море. Тогда им навстречу подняли Су-27. При приближении российского истребителя самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании выполнили разворот от границы РФ.

Минобороны России 28 июня сообщило о росте интенсивности полётов стратегических беспилотников ВВС США над акваторией Чёрного моря. Уточнялось, что это свидетельствует о большей вовлечённости Вашингтона и государств НАТО в конфликт на Украине, а также повышает риски прямого столкновения альянса с Россией.