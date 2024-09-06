* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 6 сентября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Журналистку Залину Маршенкулову признали в России иноагентом. Такое решение 6 сентября приняло Министерство юстиции РФ.

Соцсети Залина Маршенкулова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

В ведомстве пояснили, что она выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским в РФ и запрещено), распространяла недостоверную информацию о решениях и политике органов власти России.

Также Маршенкулова призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины и участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Отмечается, что журналистка проживает за пределами России.

Также в реестр иностранных агентов ведомство своим распоряжением внесло политолога Давида Канкию, экс-депутата Госдумы Эдуарда Янковского и журналиста Александра Савельева.

В связи с ликвидацией из реестра исключено общество с ограниченной ответственностью «Данное сообщение».

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа гендиректора «Медузы» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом, организация, признанная в РФ нежелательной) Галину Тимченко внесли в реестр иностранных агентов. Также в реестр иностранных агентов были внесены юрист Елена Лукьянова, автономная некоммерческая организация «Гражданская инициатива против экологической преступности» и «объединение лиц «Коалиция Новосибирск 2020».

Генпрокуратура признала деятельность издания «Медуза» нежелательной в России в январе 2023 года. В ведомстве пояснили, что деятельность издания представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.