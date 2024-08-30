* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом, организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 30 августа, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Генерального директора «Медузы» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом, организация, признанная в РФ нежелательной) Галину Тимченко внесли в реестр иностранных агентов, сообщил 30 августа Минюст.

City News Moskva/Global Look Press

Тимченко — соучредитель «интернет-источника, включённого в реестр иностранных агентов», а также в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых в России признана нежелательной, напомнило ведомство.

«Тимченко принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступала против специальной военной операции на Украине. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооружённых Сил Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Также в реестр иностранных агентов были внесены юрист Елена Лукьянова, автономная некоммерческая организация «Гражданская инициатива против экологической преступности» и «объединение лиц «Коалиция Новосибирск 2020».

Лукьянова принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против проведения СВО, взаимодействовала с организациями, включёнными в перечень тех, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ, отметил Минюст.

Как передавало ИА Регнум, Генпрокуратура признала деятельность издания «Медуза» нежелательной в России в январе 2023 года. В ведомстве пояснили, что деятельность издания представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

В феврале 2024 года Госдума приняла законопроект, вводящий запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в марте. Депутаты считают необходимым лишить иноагентов всех источников дохода в России, а для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.