* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 26 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Деятельность издания «Медуза» (СМИ, которое является в России иноагентом) признана нежелательной. Такое решение приняла Генеральная прокуратура РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

В ведомстве пояснили, что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

«По результатам изучения поступивших материалов […] принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) «Medusa Project» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), Латвийская Республика», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в телеграм-канале.

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Напомним, летом прошлого года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин просил признать «Медузу» (СМИ, которое является в России иноагентом) нежелательной организацией. В жалобе на имя генерального прокурора Игоря Краснова он подчеркнул, что издание «осуществляет провокацию, направленную на возбуждение социальной розни, изменение основ конституционного строя и деморализацию граждан и военнослужащих».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2021 года пресс-служба Минюста сообщила о включении сетевого издания «Медуза» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Речь идёт о зарегистрированном 10 июня 2014 года в Латвии юридическом лице — владельце издания.