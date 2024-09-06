Санкт-Петербург, 6 сентября, 2024, 16:35 — ИА Регнум. На переезде в Санкт-Петербурге произошло столкновение электрички с выехавшим на пути грузовиком. Об этом 6 сентября сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Соцсети

«Проводится доследственная проверка по факту столкновения днём 6 сентября текущего года в городе Санкт-Петербурге электрички и грузового автомобиля», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

По данным Октябрьской железной дороги, в 15:03 на перегоне Броневая — Санкт-Петербург-Балтийский водитель грузовика КамАЗ выехал на железнодорожный переезд, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с составом, следующим по маршруту Гатчина-Балтийская — Балтийский вокзал. Пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет. Водитель автомобиля получил травмы.

На место ДТП направили два восстановительных поезда. На участке движения наблюдается задержка поездов более часа, некоторые пригородные поезда будут отменены.

Как сообщало ИА Регнум, девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково, семь из них перевернулись. Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда, кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб. Водитель автомобиля 7 августа скончался в отделении реанимации.