Москва, 6 сентября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Две трети родителей (71%) рассказали, что их дети смотрят видеоролики каждый день и чаще всего они выбирают контент самостоятельно. Об этом стало известно в пятницу, 6 сентября, из результатов соцопроса, проведённого сервисом «VK Видео» и интернет-площадкой «Дети Mail».

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Так, 71% респондентов сообщили, что их дети смотрят видео ежедневно. Половина опрошенных родителей признались, что не контролируют выбор контента. Треть (30%) выбирают видео с учётом вкусов ребёнка, 18% сами определяют, что смотреть.

42% участников исследования сообщили, что их дети смотрят ролики на видеохостингах или в соцсетях. Далее по популярности идут телеканалы (28%), скачанные из Сети видео (15%) и онлайн-кинотеатры (10%).

Самый популярный тип контента у детей респондентов — российские мультфильмы и мультсериалы (26%). Также пятая часть предпочитает зарубежные мультики (21%), ролики от блогеров или развлекательные передачи (17%) и образовательные видео (10%).

По оценкам 18% родителей, их дети смотрят видео менее часа в день. 45% назвали время до двух часов в день, 25% сообщили о трёх-четырёх часах, у 12% — более пяти часов в день.

Чаще всего дети участников исследования смотрят видео на телевизоре (35%), потом по популярности идут смартфон (28%), компьютер или ноутбук (21%) и планшет (15%).

Опрос проводили в режиме онлайн на сайте «Дети Mail» с 27 августа по 4 сентября 2024 года. В нём участвовали 1400 родителей детей до 12 лет.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская 12 августа в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой рассказала, как защитить ребёнка в интернете. Она рекомендовала установить на гаджеты специальные программы, а также регулярно менять пароль. Кроме того, с детьми необходимо проводить разъяснительную работу.