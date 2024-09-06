* Монеточки — запрещённая в России организация

Москва, 6 сентября, 2024, 16:18 — ИА Регнум. В отношении певицы Елизаветы Гырдымовой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), более известной как Монеточка, возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Сергей Фадеичев/ТАСС Елизавета Гырдымова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»).

Как передавало ИА Регнум, певицу включили в реестр иноагентов в январе 2023 года. После начала специальной военной операции она покинула РФ и позднее сделала ряд антироссийских заявлений.

Гырдымову несколько раз штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в публикациях, в частности в августе 2023 года — на 30 тыс. рублей.