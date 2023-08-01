* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 1 августа, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Елизавету Гырдымову (известную как Монеточка) (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за публикации в Сети без указания статуса иноагента. Об этом сообщили в суде.

Сергей Фадеичев/ТАСС Певица Монеточка

Отмечается, что суд признал Гырдымову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч.

Как передавало ИА Регнум, ранее суд оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Елизавету Гырдымову за отсутствие маркировки иностранного агента. Суд признал певицу виновной в свершении правонарушения по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ.

В январе Минюст внёс певицу Монеточку в список иноагентов. После начала спецоперации певица уехала из России в Литву, назвав причиной эмиграции желание «чувствовать свободу в высказываниях».