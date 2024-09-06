Берлин, 6 сентября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Нидерланды поставят Украине ракеты класса «воздух ― воздух» для истребителей F-16. Об этом 6 сентября на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на американской авиабазе Рамштайн в Германии заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Сегодня министр обороны Рубен Брекелманс объявил, что Нидерланды будут поставлять материалы для ремонта и обслуживания украинских F-16», ― говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети Х.

Министр уточнил, что ракеты будут переданы Украине для защиты воздушного пространства.

Он добавил, что также Киеву направят материалы для обслуживания и ремонта переданных ему истребителей.

«F-16 нуждаются в поддержке и запасных частях для обслуживания. Без этого они летать не могут», ― отметил глава ведомства.

По словам Брекелманса, Нидерланды поставят Украине различное снаряжение и оборудование на сумму €80 млн. Кроме большого количества запчастей, сюда входят генераторы, небольшие транспортные средства, необходимые материалы для технического обслуживания, специализированные инструменты и лестницы.

Министр не уточнил, когда Украине поступят эти грузы, но подчеркнул, что их доставка должна состояться как можно скорее.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина уже начала использовать переданные Киеву истребители F-16, но их количества недостаточно. Он подчеркнул, что украинской армии нужен более сильный флот F-16. По словам Зеленского, истребители поднимают для сбивания ракет и беспилотников.

В начале августа глава киевского режима сообщил о передаче киевскому режиму первых десяти истребителей F-16. К концу 2024 года Украина должна получить ещё 10 истребителей, а до конца следующего их количество в стране вырастет до 79.

6 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе заседания контактной группы по вопросам обороны Украины заявил, что Германия вместе с Данией и Нидерландами намерена отправить на Украину дополнительную партию танков Leopard 1A5 ― 77 боевых машин.