Томск, 6 сентября, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Режим ЧС ввели на всей территории Томской области из-за угрозы гибели посевов и урожая, сообщил 6 сентября глава региона Владимир Мазур.

Юрий Смитюк/ТАСС

В глубоких слоях почвы произошло переувлажнение из-за сырой и холодной погоды, отметил губернатор. Особенная угроза потери урожая существует в Томском районе, где уже погибли посевы почти на 3 тыс. гектаров. Также под угрозой Первомайский, Асиновский, Зырянский и Бакчарский районы.

Как отметил глава региона, ранее некоторые территории уже ввели локальные режимы ЧС, благодаря этому застрахованные хозяйства смогут получить компенсации за понесённый ущерб.

«Режим ЧС регионального характера позволит запросить поддержку Минсельхоза. Областной департамент по развитию села этим занимается», — написал Мазур в своём Telegram-канале.

Губернатор поручил контролировать состояние посевов по всей области и сделать всё возможное для завершения уборочной кампании. При установлении хорошей погоды уборочная должна идти круглосуточно.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа замглавы Минсельхоза России Андрей Разин заявил, что в стране за время возвратных заморозков погибло более 1,1 млн га посевов. Принятые оперативные меры позволили пересеять большую часть культур.

В Омской области 29 августа ввели режим СЧ из-за обильных дождей. Как сообщил глава региона Виталий Хоценко, проведение уборочной кампании пришлось отложить.