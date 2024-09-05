Москва, 5 сентября, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ ударом «Искандера» уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS в Сумской области. Об этом 5 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

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Отмечается, что средства разведки обнаружили движение пусковой установки М270 MLRS американского производства в районе населённого пункта Могрица в 20 км северо-восточнее города Сумы.

«После определения и подтверждения точных координат замаскированного места размещения машины РСЗО командованием было принято решение о точечном огневом воздействии», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российские военные поразили резервы 12 бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Ворожба, Гриценково, Глухов, Глыбное, Кружок, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Старые Вирки, Юнаковка и Ямполь в Сумской области.

4 сентября ВС России уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» радиолокационную станцию «Малахит-М» ВСУ в Сумской области. Позицию украинской РЛС выявили в ходе воздушной разведки.