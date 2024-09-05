Курск, 5 сентября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Пиротехники МЧС России уничтожили в Курской области боевую часть ракеты американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Пиротехники МЧС России обнаружили и уничтожили боевую часть ракеты Patriot. Всего с начала работ уничтожено 314 взрывоопасных предметов, обследовано 24 гектара территорий», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Уточняется, что за сутки свыше 40 жителей Краской области покинули приграничные районы и были направлены в другие регионы свыше 3 тыс. человек. В 202 пунктах временного размещения на данный момент находятся 10 тыс. человек, включая более 2,6 тыс. детей.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября пиротехники МЧС уничтожили в Курской области одну авиабомбу и два кассетных боеприпаса. В ведомстве отметили, что в общей сложности было уничтожено более 308 взрывоопасных предметов и обследовано более 23 га земли.

В МЧС РФ 1 сентября сообщили об обезвреживании 150 боеприпасов в девяти населённых пунктах в Курской области. При этом в регион за неделю доставили порядка 800 тонн гуманитарной помощи.