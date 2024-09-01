Курск, 1 сентября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Пиротехники обезвредили 150 боеприпасов в девяти населённых пунктах в Курской области. Об этом 1 сентября сообщили в МЧС России.

Telegram/МЧС России

«Пиротехниками МЧС России обследованы и очищены от взрывоопасных предметов девять населённых пунктов, обезврежены и уничтожены более 150 боеприпасов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Вместе с этим отмечается, что в регион за неделю было доставлено около 800 тонн гуманитарной помощи. Всего область получила свыше 3700 тонн гумпомощи с начала нападения ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее МЧС доложило, что пиротехники обнаружили и обезвредили в Курской области суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS.

До этого заместитель директора департамента информационной политики МЧС Артём Шаров информировал, что бойцы ВСУ наносят беспорядочные удары по мирному населению в Курской области. Для минимизации последствий атак украинской армии пиротехники МЧС России ежедневно обезвреживают и уничтожают взрывоопасные предметы, запущенные по населённым пунктам.