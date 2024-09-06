Париж, 6 сентября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Российский легкоатлет Иван Ревенко завоевал золотую медаль на Паралимпиаде-2024 в Париже в метании копья.

paralympic.org Иван Ревенко

Он выступал в классе F54, предназначенном для соревнований в положении сидя. Атлет метнул копьё на 30,77 м, что стало его личным рекордом.

Второе место занял мексиканец Эдгар Фуэнтес с результатом 30,53 м. Третье досталось спортсмену из Греции Эммануилу Стефанудакису, метнувшему спортивный снаряд на 30,13 м.

С начала Паралимпиады российские спортсмены завоевали 16 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых медалей.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября пловчиха из России Дарья Лукьяненко на Паралимпийских играх победила на дистанции 100 м брассом среди спортсменов с нарушением зрения. Она также ранее завоевала золотую медаль в заплыве на 200 м комплексным плаванием, побив мировой рекорд.

4 сентября российский спортсмен Владимир Свиридов победил на Паралимпиаде в толкании ядра среди атлетов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он побил мировой рекорд и стал двукратным чемпионом Игр.