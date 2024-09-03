Париж, 3 сентября, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Российская пловчиха Дарья Лукьяненко выиграла золото Паралимпиады‑2024 в Париже. Она победила на дистанции 200 м комплексным плаванием, побив мировой рекорд.

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Лукьяненко, выступающая в классе SM11, проплыла дистанцию за 2 минуты 37,77 секунды, превзойдя собственное достижение (2:38,47), установленное в апреле 2024 года.

Это девятое золото российских спортсменов на Паралимпиаде.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября российский пловец Дмитрий Черняев выиграл золото Паралимпиады‑2024 в Париже на дистанции 100 метров брассом. В финальном заплыве он показал результат 1 минута 32,20 секунды.

31 августа пловчиха из России Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Париже. Девушка участвовала в заплыве на 200 метров вольным стилем. В финале спортсменка показала результат 2 минуты 5,10 секунды.