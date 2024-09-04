Париж, 4 сентября, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Российский легкоатлет Владимир Свиридов стал победителем Паралимпийских игр — 2024 в Париже в толкании ядра.

РИА Новости / Илья Питалев

Свиридов, выступающий в классе F36 среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, показал в лучшей попытке результат 17,18 м, побив мировой рекорд. Он стал двукратным паралимпийским чемпионом.

Серебряную медаль завоевал ещё один российский спортсмен Алан Кокойты, результат которого составил 16,27 м. Замкнул тройку представитель Казахстана Дастан Мукашбеков (16,00 м).

Как сообщало ИА Регнум, российская спортсменка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в заплыве на 200 м комплексным плаванием. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 22,4 секунды.

Ранее российский спортсмен Хетаг Хинчагов стал обладателем золотой медали Паралимпийских игр в Париже в прыжках в длину. В лучшей попытке он показал результат 6,52 м.