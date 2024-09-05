Париж, 5 сентября, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Российская пловчиха Дарья Лукьяненко выиграла Паралимпийские игры в Париже на дистанции 100 метров брассом среди спортсменов с нарушением зрения. На выступлении 5 сентября Лукьяненко показала результат в 1 минуту и 18,31 секунды и установила паралимпийский рекорд.

IMAGO/Ralf Kuckuck/TASS

Второе место заняла китаянка Ма Цзя. Бронзовым призером стала представительница Кипра Каролина Пелендриту.

Как передавало ИА Регнум, Лукьяненко уже выиграла золото Паралимпиады в другой категории. Она победила на дистанции 200 метров комплексным плаванием, побив мировой рекорд, и взяла бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем и на 100 метров на спине. Россиянка является серебряным призером Паралимпиады в Токио в заплыве на 100 метров брассом.

2 сентября российский пловец Дмитрий Черняев выиграл золото Паралимпиады‑2024 в Париже на дистанции 100 метров брассом. В финальном заплыве он показал результат 1 минута 32,20 секунды.

31 августа пловчиха из России Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Париже. Девушка участвовала в заплыве на 200 метров вольным стилем. В финале спортсменка показала результат 2 минуты 5,10 секунды.