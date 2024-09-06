Москва, 6 сентября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт 6 сентября совещание с членами Совета безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Алексей Бабушкин

«В середине дня проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил представитель Кремля.

Песков уточнил, что утром российский лидер вернулся из поездки во Владивосток. Сегодня Путин работает в Ново-Огарёве, добавил пресс-секретарь.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что Путин в ближайшие дни планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму, которое проходит 6–8 сентября. Кремль позже сообщит, в каком формате президент решит это сделать.

Пресс-секретарь российского лидера также назвал содержательной пленарную сессию Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Девятый Восточный экономический форум начал свою работу 3 сентября. Он проходит под девизом «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Форум завершит работу 6 сентября.

Президент России Владимир Путин 5 сентября принял участие в пленарном заседании ВЭФ. Глава государства сделал ряд важных заявлений, касающихся внутренней и внешней политики. Он отметил, что российская экономика устойчиво развивается.