Курск, 6 сентября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов не удержался от смеха, рассказывая 6 сентября, как бойцы украинских формирований неудачно сбили российский беспилотный летательный аппарат.

Иван Шилов ИА Регнум

На видео, опубликованном в Telegram-канале военного, Алаудинов поделился, что противник сбил беспилотник командира одного из отрядов «Ахмата».

«Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них всё сгорело, прям ужас», — со смехом рассказал он.

Командир «Ахмата» отметил, что украинским боевикам не стоило сбивать этот российский БПЛА, так как он слишком точно упал на их позиции.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Алаудинов рассказал, что российские военные уничтожили на курском направлении французский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Crotale украинской армии. По его словам, французский ЗРК за 8 млн евро удалось сжечь FPV-дроном за 60 тыс. рублей.

Командир «Ахмата» добавил, что позиции ЗРК украинских боевиков удалось обнаружить при попытке перехватить российские вертолёты, совершавшие вылет для нанесения удара в районе Мартыновки.

Украинские боевики начали атаку на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив противнику пройти вглубь территории России. По данным на 5 сентября, ВСУ потеряли свыше 10,1 тыс. бойцов с момента начала их вторжения в курское приграничье.