Москва, 6 сентября, 2024, 11:42 — ИА Регнум. России необходимо провести и «специальную демографическую операцию». С таким предложением 6 сентября выступила глава комитета Государственной думы РФ по защите семьи, материнства и детства Нина Останина.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Мы должны организоваться и провести прямо ещё одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция — специальная демографическая операция», — сказала она в интервью «РИА Новости».

По мнению парламентария, у демографической политики, как и социальной, должен быть свой предмет, из-за чего было решено обратиться в правительство по вопросу создания единого центра подготовки демографов.

Депутат также заявила о необходимости поддержки, наряду с молодыми семьями, семей с детьми, включая многодетные. Кроме того, она предложила распространить право на поступление вне конкурса на бюджетное отделение в высшее или среднее специальное учебное заведение детей из многодетной семьи на все регионы страны.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 26 июля, что в стране реализуют ряд мер, направленных на увеличение коэффициента рождаемости, но у них отложенный эффект. Он также указал на то, что демографическая тема является одним из главных приоритетов президента России Владимира Путина.

В начале июля из подготовленных вице-премьером Татьяной Голиковой ко Дню национальных приоритетов «Семья» в рамках выставки «Россия» материалов, имеющихся в распоряжении ИА Регнум, стало известно, что в числе задач национального проекта «Семья» заявлено повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. По данным Росстата, по итогам 2023 года этот показатель составил 1,41.