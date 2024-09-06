Прага, 6 сентября, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Если Украина прервёт транзитные поставки российского газа в Евросоюз, страны Центральной Европы могут воспользоваться альтернативным маршрутом через Чехию. Об этом 6 сентября заявил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как сообщили в пресс-службе минпромторга, в письме еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон Сикела отметил, что Чехия готова обеспечить транзит газа через свою территорию из западной части Евросоюза в страны, расположенные в восточной части сообщества. По его словам, чешская транспортная система способна заменить нынешнюю систему транзита газа из России в случае перебоев в поставках.

Министр отметил, что пока нет признаков, что соглашение о транзите удастся продлить после его завершения в конце 2024 года и Евросоюз лишится поставок 40–42 млн куб. м газа в сутки. Сикела призвал также не допустить ситуации, при которой Европа продолжит закупать российский газ под видом нероссийского.

В случае прекращения поставок газа из России через Украину, по словам главы ведомства, в первую очередь следует искать альтернативные источники газа у других поставщиков.

Как сообщало ИА Регнум, глава офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявил, что Украина продолжит транзит российской нефти в Европу до конца 2029 года. Он заверил, что Украина выполняла и будет выполнять свои контрактные обязательства в полном объёме до предусмотренной даты завершения действия таких контрактов.

27 августа Зеленский заявил, что Украина не собирается продлевать контракт с «Газпромом» на транзит российского газа в Европу. По его словам, Киев рассчитывает принять совместное решение по транзиту с Евросоюзом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что отказ Киева от транзита российского газа в Европу нанесёт урон европейским потребителям. По его словам, пострадают прежде всего те, кто покупает более гарантированный и доступный в экономическом плане по ценовым параметрам российский газ. При этом представитель Кремля подчеркнул, что есть альтернативные маршруты, в частности, планы по созданию хаба в Турции.

Транзитный контракт между Россией и Украиной был заключён в 2019 году, срок его действия истекает 31 декабря 2024 года. Газ транзитом через Украину получают государства Центральной Европы, прежде всего Словакия, Венгрия и Австрия.