Киев, 30 августа, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Украина продолжит транзит российской нефти в Европу до конца 2029 года, заявил глава офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Украина выполняла и будет выполнять свои контрактные обязательства в полном объёме до предусмотренной даты завершения действия таких контрактов», — цитирует его Forbes Ukraine.

Контракт о транзите нефти истекает в конце 2029 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 августа в эфире «Новини. Live» Подоляк заявил, что Украина намерена прекратить транзит газа и нефти из России в Евросоюз с 1 января 2025 года. В случае, если какая-либо из стран посчитает необходимым получать газ из Казахстана или Азербайджана, Киев будет готов принять участие в транзите, добавил он.

Транзитный контракт между Россией и Украиной был заключен в 2019 году, срок его действия истекает 31 декабря 2024 года. Газ транзитом через Украину получают государства Центральной Европы, прежде всего Словакия, Венгрия и Австрия.