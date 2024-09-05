Донецк, 5 сентября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Штурмовые группы армии России прорвали оборону украинских боевиков около населённого пункта Клещеевка на артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 сентября рассказали в российских силовых структурах.

ТАСС

«Наши штурмовики совершили невозможное — прорвали оборону противника в районе Клещеевки», — процитировало слова представителя силовых структур ТАСС.

По его словам, в течение последних недель украинские формирования понесли на этом участке линии боевого соприкосновения серьёзные потери.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа в силовых структурах рассказали, что оборона Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) прорвана. Отмечалось, что большинство находившихся под контролем Киева населённых пунктов на этом направлении не были готовы к обороне.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко 2 сентября признал, что потеря Красноармейска может стать для киевского режима катализатором целой серии катастроф. Он также призвал ВСУ остановить продвижение армии России.