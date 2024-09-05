Владивосток, 5 сентября, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не передавал Сербии новых данных, что Запад готовит в Белграде беспорядки, заявил журналистам 5 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Иван Шилов ИА Регнум

Официального представителя Кремля спросили, не говорил ли российский лидер об этом на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным, которая прошла накануне во Владивостоке.

«Нет, но у нас продолжают осуществляться регулярные контакты на самых различных уровнях, в том числе и в весьма и весьма чувствительных областях», — ответил Песков.

Он также заявил, что сербам в современных условиях приходится нелегко, так как ущемляют их интересы, Россия с этим полностью не согласна и поддерживает сербских друзей. Песков отметил, что возможности Москвы помочь Белграду ограничены, но чёткая позиция РФ на международной арене уже является существенной помощью.

Как передавало ИА Регнум, президент Сербии Александр Вучич 10 августа заявил, что получил от России по официальным каналам предупреждение о готовящихся Западом беспорядках в Белграде, цель которых спровоцировать государственный переворот. Глава государства пообещал не допустить насильственной смены власти в стране.

В тот же вечер в сербской столице прошли протесты против открытия рудников по добыче лития. Участники акций после завершения согласованной части мероприятия перекрыли движение на ряде улиц в городе. 11 августа Вучич поблагодарил правоохранителей за то, как они действовали в ходе протестов, соблюдая права человека.