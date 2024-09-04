Владивосток, 4 сентября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке провёл встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

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Путин отметил глубокие исторические корни отношений и духовную близость народов двух стран, а также подчеркнул, что у России и Сербии большое количество направлений кооперации.

Глава государства напомнил, что Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергетическими ресурсами, делает это корректно, на высоком уровне и на очень хороших для Белграда условиях.

«Надеюсь, что ваша деловая поездка будет успешной и полезной, во всяком случае, удастся внимательно посмотреть и оценить возможности сотрудничества с таким большим и перспективным регионом Российской Федерации, как Дальний Восток», — сказал Путин.

Он также передал привет президенту Сербии Александру Вучичу и выразил надежду на его участие в саммите БРИКС в Казани.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа Вулин заявил, что Сербия никогда не была в лучших отношениях с Россией, чем сейчас. По его словам, обе страны разделяют убеждённость в том, что будущее может и должно быть в мире равноправных, где одна большая сила не будет определять для остального мира, что и как делать.

6 июля Вулин подчеркнул, что Евросоюз не может заставить Сербию ввести санкции против России из-за принципа нерушимости границ применительно к Украине, когда ЕС и НАТО обсуждают вопрос сербских границ в Косово и Метохии.

24 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция Вучича относительно европейского выбора политического курса республики понятна, но очевидно, что ЕС давит на Сербию, при этом сам представляет собой придаток НАТО.