Белград, 11 августа, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Протесты против открытия в Сербии рудника по добыче лития завершились в Белграде без применения силы со стороны полиции, в отличие от того, как это происходит в странах Запада, заявил 11 августа президент республики Александр Вучич в обращении к согражданам.

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Он поблагодарил правоохранителей за терпение и за то, что они соблюдали права человека, в том числе в отношении тех, кто их нарушал. Глава государства назвал такое поведение мудрым и сдержанным.

«Планированное вмешательство было проведено без минимального применения силы, искренне поздравляю полицейских с этим. По-другому бы те, кто это устроил, прошли в любой западной стране», — сказал Вучич.

Как сообщало ИА Регнум, протестный митинг в Белграде состоялся 10 августа. После него участники акции заблокировали автобусную станцию, железнодорожную станцию и мост через реку Сава на главной магистральной автодороге, которые являются важными транспортными узлами.

Глава МВД Сербии Ивица Дачич на следующее утро сообщил, что в акции участвовали до 27 тыс. человек. Он подчеркнул, что организаторы митинга после завершения мероприятия не соблюли план собрания. Блокирование движения было нарушением порядка, поставившим под угрозу безопасность граждан.

Вучич 10 августа сообщил, что Россия предупредила Сербию о готовящемся государственном перевороте в республике с помощью провокации. Президент подчеркнул, что желающие сменить власть в стране силовыми методами не добьются цели.