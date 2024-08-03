Вашингтон, 3 августа, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Украинский конфликт завершится разгромом военных ВСУ на поле боя, сообщил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

t. me/V_Zelenskiy_official

«Я думаю, что пока украинские военные не потерпят полнейший крах на поле боя, будет крайне сложно достичь какого-либо рода соглашения», — предположил он.

Политолог добавил, что российские военные продолжают уничтожать ВСУ и Киев ничего не может сделать для противостояния этому. По его словам, эту проблему не могут решить ни украинцы, ни Запад, поэтому дальнейшая ситуация на украинском фронте будет усугубляться.

«Украинцы в большой беде», — резюмировал эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ВС России за неделю нанесли 11 ударов по предприятиям ВПК Украины, воинским эшелонам и пунктам дислокации ВСУ и иностранных наёмников. В результате ударов ВС РФ поразили склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

25 июля российские военные нанесли групповой ракетный удар по Харьковскому бронетанковому заводу, уничтожив два цеха. Удар нанесён расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

26 июля ВС России уничтожили ракетным ударом склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады. Также ВС РФ поразили место скрытого хранения бронетанковой техники, артиллерийского оружия и снарядов в промзоне города Краматорска в Донецкой Народной Республике. Удар нанёс расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».