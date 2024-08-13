Лондон, 13 августа, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) задействовали лучшие бригады для нападения в Курской области, сняв их с важных оборонных пунктов. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Telegram / Military Media Center

«Часть ключевых опытных войск ВСУ отступили с основных позиций в Донбассе, чтобы осуществить этот безумный рывок», — сказал Меркурис у себя в блоге на YouTube.

При этом эксперт добавил, что киевскому режиму пришлось собирать войска в спешке для нападения на Курскую область.

По мнению Меркуриса, в нападении на Россию участвовали некоторые из лучших военных подразделений.

«Эти подразделения, в частности механизированные части, <…> были основной силой, которая прикрывала Киев», — отметил аналитик.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС России остановили ВСУ в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории Курской области.

Президент России Владимир Путин 12 августа сообщил, что ВСУ испытывают драматические потери, в том числе среди боеспособных частей и подразделений. Президент добавил, что киевский режим не только совершает преступления против российского народа, но и истребляет самих украинцев.