Харьков, Украина, 1 сентября, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Наёмники из Польши, Румынии и Германии, а также чернокожие и франкоговорящие, действуют в подконтрольной Киеву части Харьковской области. Об этом рассказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в последнее время мирные жители часто слышат французскую речь. Это или наёмники из Франции, или граждане других франкоязычных стран.

«Здесь и Польша, здесь и Румыния, и немцы есть, чернокожие какие-то наёмники», — сказал Ганчев в интервью «РИА Новости», опубликованном 1 сентября.

Он добавил, что точное количество иностранцев неизвестно, но они присутствуют в регионе и совершают преступления. Наёмники уличены в «грабежах, изнасилованиях и похищениях», иных контактов с местными жителями у них нет.

Ганчев также сообщил, что установлены личности трёх наёмников ВСУ —иностранных офицеров, подозреваемых в военных преступлениях в Харьковской области. Это граждане Франции Карте Франк Мишель Микаель и Эван Контен Этьен Жан, а также датский гражданин Фрис Мартин.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение в отношении латвийского наёмника Юриса Юрашса, около двух лет воевавшего на стороне ВСУ. За участие в боях он получил свыше 2 млн рублей.

Американского наёмника Девё Калеба Виктора, воюющего на стороне ВСУ, российский суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима. Иностранец объявлен в международный розыск.