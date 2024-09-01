Харьков, Украина, 1 сентября, 2024, 07:33 — ИА Регнум. В Харьковской области установлены личности наёмников ВСУ — трёх иностранных офицеров. Их подозревают в военных преступлениях. По информации главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, из центра фиксации преступлений сообщили, что наёмники — граждане Франции и Дании.

Иван Шилов ИА Регнум

«Установлены данные двух офицеров из Франции и гражданина Дании 40 лет. Это то, что нам уже известно на сегодняшний день», — сказал «РИА Новости» Ганчев.

Их объявят в розыск, а материалы дел передадут следствию.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение в отношении латвийского наёмника Юриса Юрашса, воевавшего на стороне ВСУ.

По данным следствия, с сентября 2022 по июнь 2024 года Юрашс воевал в различных точках боевого соприкосновения в качестве наёмника, за что получил вознаграждение более чем 2 млн рублей. Юрашс объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

27 августа суд в России заочно приговорил американского наёмника Девё Калеба Виктора, воюющего на стороне ВСУ, к 14 годам колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск

В июле суд заочно приговорил финского наёмника Хухтала Топи к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Наёмник объявлен в международный розыск. Суд установил, что в марте 2022 года Топи для получения вознаграждения прибыл на территорию Украины и вступил в военизированное формирование «Интернациональный легион территориальной обороны Украины».