Москва, 5 сентября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе частично погасит долг семьи 12-летней фигуристки Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко, используя средства от проведения платной открытой тренировки. Афиша с соответствующей информацией появилась 5 сентября в Telegram-канале штаба Тутберидзе.

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«Часть вырученных средств пойдёт на закрытие долга Арины Парсеговой», — указано на плакате.

Тренировка состоится 9 сентября. Участие в ней примут ученики Тутберидзе, в числе которых Арсений Федотов, Аделия Петросян, Софья Акатьева, а также спортивная пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского и другие спортсмены.

Как сообщало ИА Регнум, Никулинский суд в Москве 2 сентября удовлетворил исковые требования академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» о взыскании денег с матери Парсеговой. Представители академии обратились в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки, потребовав 1,9 млн рублей.

До сезона 2020/2021 юная спортсменка тренировалась в группе Тутберидзе, затем она перешла в академию «Ангелы Плющенко». В 2023 году девочка вернулась в группу Тутберидзе. После этого академия потребовала вернуть деньги, потраченные на её подготовку.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова 2 сентября выступила против судебных разбирательств в фигурном катании. Сам Плющенко назвал решение суда справедливым, отметив, что к самой девочки претензий не имел, но счёл некорректными действия её матери.