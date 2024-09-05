Новороссийск, Краснодарский край, 5 сентября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Российские военнослужащие в ночь на 5 сентября отразили атаку морских дронов ВСУ в Новороссийске Краснодарского края. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Он объявил режим тревоги перед атакой противника, в Новороссийске также включили сирену, подававшую сигнал «Внимание всем».

«Идёт отражение атаки безэкипажных катеров. Особое внимание жителям первой береговой линии — не выходить на улицу!» — написал Кравченко в Telegram-канале.

Мэр призвал жителей находиться в помещении, где нет окон, и напомнил, что недопустимо делать фото — или видеосъёмку средств защиты города и работы оперативных служб.

Режим тревоги в Новороссийске объявили в 01:23, отменили его в 07:59. На это время в городе закрыли движение транспорта в районе набережной и запретили посещение пляжей.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 5 сентября российские военные уничтожили два морских дрона ВСУ в восточной части акватории Чёрного моря. Кроме того, средства ПВО сбили семь украинских беспилотников и один снаряд РСЗО «Ольха».

4 сентября экипажи вертолётов авиации Черноморского флота ликвидировали четыре украинских морских дрона, сорвав террористическую атаку. Безэкипажные катера направлялись в сторону Крыма.

Также российские вертолёты 16 августа уничтожили в Чёрном море пять морских дронов ВСУ, которые также пытались прорваться к Крыму. Минобороны также опубликовало видео уничтожения вражеской техники.