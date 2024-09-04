Москва, 4 сентября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Экипажи вертолётов авиации Черноморского флота (ЧФ) уничтожили четыре безэкипажных катера Вооружённых сил Украины (ВСУ), следовавших в направлении Крыма, сообщило 4 сентября Министерство обороны России.

Сергей Мальгавко / ТАСС

«Днём 4 сентября сорвана попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров», — сообщило ведомство.

В августе российские вертолёты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Чёрном море пять безэкипажных катеров военно-морских сил Украины, следовавших в направлении Крыма.

Южный окружной военный суд 3 сентября приговорил участника подразделения спецназначения Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Александра Любаса к 20 годам лишения свободы за попытку высадки на побережье Крыма и нападения на российских военных. В октябре 2023 года он вместе с другими бойцами подразделения пересек российскую границу в направлении Крыма с целью установить флаг Украины и напасть на населённые пункты региона.