Владивосток, 5 сентября, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Проблем с топливом у потребителей в связи с пожаром на Московском нефтеперерабатывающем заводе не возникнет, заявил 5 сентября глава Минэнерго РФ Сергей Цивилёв на полях Восточного экономического форума.

Евгений Одиноков / РИА Новости

По поводу пожара, который произошёл на НПЗ 1 сентября, министр заявил, что с точки зрения потребителей никакой трагедии не произошло.

«Это есть проблема, конечно, для нас, потому что это надо всё восстановить, это дополнительные ремонты. Но потребитель этого ничего не ощутит», — заявил Цивилёв.

Он пояснил, что нефтепродукты можно оперативно транспортировать с одного завода на другой. Недостаток на том или ином предприятии время от времени возникает в связи с ремонтами. Он восполняется за счёт транспортировки топлива с других НПЗ.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на Московского НПЗ в районе Капотня вспыхнул 1 сентября. Сначала пожару присвоили пятый уровень сложности, но потом его снизили до второго.

Пожару предшествовало уничтожение дронов ВСУ в небе над Подмосковьем. Силы ПВО сбили беспилотники в Капотне, Ступино, а также в районе Подольска, Одинцово, Видного и Раменок.