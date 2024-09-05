Москва, 5 сентября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении за сутки составили до 370 военных и 17 единиц бронетехники. Об этом 5 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

РИА Новости / Александр Гальперин

«За сутки потери ВСУ составили до 370 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО М270 MLRS производства США, станция РЭБ и 12 автомобилей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что за сутки подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп противника.

В Минобороны добавили, что в лесных массивах продолжаются поиск и уничтожение диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что, совершив нападение на Курскую область, киевский режим пытался отвлечь российскую армию от наступления в Донбассе. Он отметил, что план Киева провалился.

Глава государства назвал освобождение Курской области от ВСУ священным долгом российской армии.

Украинские формирования 6 августа напали на Курскую область. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив пройти вглубь территории РФ.