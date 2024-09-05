Путин: священный долг ВС РФ — выбить противника из Курской области
Владивосток, 5 сентября, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Освобождение территории Курской области от Вооружённых сил Украины (ВСУ) и защита граждан являются «священным долгом» российских вооружённых сил, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Когда мы говорим об этих вопросах, прежде всего мы должны думать о людях, которые, безусловно, проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов. Священный долг Вооруженных сил — сделать всё для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. И вся страна, конечно, должна делать всё для того, чтобы людей поддержать», — подчеркнул президент.
Как передавало ИА Регнум, украинские формирования атаковали Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ.
Владимир Путин 2 сентября заявил, что ВСУ провокацией в Курской области пытались остановить стремительное наступление ВС РФ в Донбассе. Однако киевский режим не сумел осуществить свой замысел, добавил глава государства.
По данным российской стороны, ВСУ за всё время боёв в Курской области потеряли 9700 военных, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 БТР. Как сообщили 4 сентября в Минобороны России, ВСУ также потеряли 76 боевых бронемашин, 72 артиллерийских орудия, 22 пусковые установки РСЗО, 17 станций радиоэлектронной борьбы.