Владивосток, 5 сентября, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Освобождение территории Курской области от Вооружённых сил Украины (ВСУ) и защита граждан являются «священным долгом» российских вооружённых сил, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Когда мы говорим об этих вопросах, прежде всего мы должны думать о людях, которые, безусловно, проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов. Священный долг Вооруженных сил — сделать всё для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. И вся страна, конечно, должна делать всё для того, чтобы людей поддержать», — подчеркнул президент.

Как передавало ИА Регнум, украинские формирования атаковали Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ.

Владимир Путин 2 сентября заявил, что ВСУ провокацией в Курской области пытались остановить стремительное наступление ВС РФ в Донбассе. Однако киевский режим не сумел осуществить свой замысел, добавил глава государства.

По данным российской стороны, ВСУ за всё время боёв в Курской области потеряли 9700 военных, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 БТР. Как сообщили 4 сентября в Минобороны России, ВСУ также потеряли 76 боевых бронемашин, 72 артиллерийских орудия, 22 пусковые установки РСЗО, 17 станций радиоэлектронной борьбы.