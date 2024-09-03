Харьков, Украина, 3 сентября, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Американская газета The Washington Post (WP) продемонстрировала масштабы потерь, которые несут Вооружённые силы Украины (ВСУ), проиллюстрировав материал журналистки Анны Гусарской видеороликом с кладбища в Харькове.

David Young / dpa / Global Look Press

«Похоже, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем… ровно год назад», — написала в статье Гусарская, которая и сняла это видео.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля возглавлявший на тот момент Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли почти полмиллиона военных с начала специальной военной операции.

16 июня бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в том, что тот способствовал массовой гибели жителей Украины в ходе боевых действий. Он добавил, что никто в таких объёмах не допускал убийства граждан своей страны.

3 июня британский аналитик Александр Меркурис заявил, что потери украинской армии носят ужасающий характер. Он уточнил, что численность ВСУ в два раза меньше требуемых показателей. Эксперт допустил, что к концу 2024 года число погибших и раненых бойцов в Вооружённых силах Украины может превысить количество военных, которые ещё остаются служить.