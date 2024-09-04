Москва, 4 сентября, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Украинская армия за минувшие сутки потеряла до 1935 военных в зоне проведения специальной военной операции, сообщило 4 сентября Министерство обороны России.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Противник потерял до 670 военнослужащих в зоне действий подразделений Южной группировки войск, до 480 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Запад», более 480 военнослужащих в зоне действий группировки войск «Центр».

Российские военные улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Колесниковка в Харьковской области, Макеевка и Червоная Диброва в Луганской Народной Республике. На этом направлении бойцы также отразили контратаку украинских формирований.

Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населённых пунктов Зализнянское, Георгиевка, Часов Яр и Константиновка в Донецкой Народной Республике.

«Противник потерял до 150 военнослужащих и пять автомобилей», — уточнил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, говоря о действиях подразделений группировки войск «Днепр».

Кроме того, за сутки украинская армия потеряла до 75 военнослужащих на волчанском и липцовском направлениях, а также до 80 военнослужащих в зоне действий группировки войск «Днепр».

Российские военные в зоне СВО уничтожили восемь складов с боеприпасами и станцию радиоэлектронной борьбы. Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS американского производства и 30 украинских дронов.

Как сообщало 4 сентября ИА Регнум, подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населённый пункт Карловка в ДНР. Помимо этого, военные группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Пречистовка в ДНР.

Министерство обороны России подтвердило удар по военному училищу ВСУ в Полтаве, который нанесли 3 сентября. Утром 4 сентября ВС России нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным во Львове. В ведомстве уточнили, что на этих предприятиях осуществлялось производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.