Полтава, Украина, 5 сентября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Жители Полтавы рассказали, что после ракетного удара российской армии по учебному центру ВСУ, расположенному в городе, в морг доставили более 760 тел. Об этом сообщил местный блогер Богдан.

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«Это ещё не окончательные цифры. Потому что вчера вывозили КамАЗами людей», — цитирует блогера 4 сентября «Украина. ру».

Он призвал украинские власти раскрыть достоверную информацию о погибших, чтобы родственники могли найти их.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября российские войска нанесли высокоточный удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. В нём иностранные наёмники обучали украинских бойцов для работы в сферах связи и радиоэлектронной борьбы. Они также обучали операторов беспилотников, атакующих гражданские объекты в РФ.

Медик-доброволец, оказывавший помощь раненым при ударе по центру ВСУ в Полтаве, сообщил, что многие погибли из-за неготовности приехавших врачей оказывать медицинскую помощь. Это были девушки, которые тряслись при виде пострадавших и даже не имели средств для остановки кровотечения.

Украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв назвал удар по полтавскому военному центру катастрофой для ВСУ, так как в нём обучали специалистов, которые на передовой «на вес золота». Он уточнил, что удар по объекту нанесли, когда командование устроило построение личного состава.