Киев, 4 сентября, 2024, 21:27 — ИА Регнум. Многие украинские военнослужащие, раненные в результате удара российской армии по учебному центру ВСУ в Полтаве, погибли из-за неумелых действий врачей и некачественных средств помощи, заявил медик добровольческого батальона Игорь Ткачёв. Об этом 4 сентября сообщило украинское издание «Страна. ua».

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Волонтёр оказался на месте до приезда машин скорой помощи и увидел, что спасатели укладывают раненых в обычный грузовой автомобиль «ЗиЛ», подкладывая под них тряпки, одеяла и двери. Их так и повезли, но оставалось ещё очень много пострадавших, на каждого уходило по три-четыре турникета.

«Некачественные турникеты были повсюду, и, кажется, оригинальные сертифицированы были только у нас. Приносили раненого с турникетом, а китайский турникет, докрутить его невозможно», — заявил Ткачёв.

Потом стали приезжать врачи, но оказалось, что они не умеют оказывать медицинскую помощь, не организованны и без турникетов. К ним приносили раненых, но врачей явно не готовили к такому.

«Приехавшие врачи были молодые девушки с длинными ногтями, которые кричали, тряслись и не знали, что делать, растерянные», — описал ситуацию медик-волонтёр.

По последним официальным данным Киева, от удара по военным в Полтаве погибли 52 человека, 271 получил ранения.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября Вооружённые силы России нанесли высокоточный удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, в котором иностранные специалисты обучали украинских военных для работы в сферах связи и радиоэлектронной борьбы. Они также готовили операторов дронов, атакующих российские гражданские объекты.

Украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв назвал последствия удара катастрофичными. По его словам, в центре обучались специалисты, которые на фронте «на вес золота». Он также заявил, что прилёт был во время построения личного состава.

Российский военный источник сообщил, что в ходе удара по полтавскому учебному центру ВСУ в том числе погибли иностранные инструкторы. В общей сложности потери убитыми и ранеными превысили 300 военнослужащих.