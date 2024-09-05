Владивосток, 5 сентября, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Цифровой рубль является одним из видов национальной валюты и им будут пользоваться и участники экономической деятельности, и граждане. Об этом 5 сентября рассказал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам главы государства, Банк России уже принял решение о введении цифрового рубля в оборот и в данный момент ведётся работа по наращиванию этих объёмов.

«Цифровой рубль — это просто один из видов национальной валюты, которым будут пользоваться участники экономической деятельности и граждане», — пояснил он.

Путин также отметил, что Россия сейчас является одним из мировых лидеров по майнингу, что связано с профицитом мощностей для в Сибири, однако этот профицит не должен превратиться в дефицит.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Путин отметил, что ранее запущенная в пилотном режиме Центробанком платформа цифрового рубля показала работоспособность и функциональность. Глава государства уточнил, что в этом проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на 1 июля в этой системе уже совершено более 27 тысяч переводов и свыше 7 тысяч оплат товаров и услуг.

В декабре 2023 года стало известно, что Банк России продолжать тестирование цифрового рубля как минимум до конца 2024 года и его запуск в массовый оборот произойдёт не ранее 2025 года.

Президент России подписал закон о внедрении цифрового рубля в июле 2023 года. С новым денежным форматом можно будет совершать операции при помощи платформы цифрового рубля — специальной информационной системы, оператором которой является ЦБ РФ. У рубля теперь есть три формы: наличная, безналичная и цифровая.