Москва, 8 декабря, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Центральный банк РФ намерен продолжать тестирование цифрового рубля как минимум до конца 2024 года, запуск в массовый оборот произойдёт не ранее 2025 года. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе регулятора.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что сейчас идёт тестирование на реальных цифровых рублях на ограниченном числе клиентов, это круг сотрудников ЦБ и клиентов 13 банков. В 2024 году число участников расширится, но останется ограниченным.

«Пилот будет продолжаться минимум до конца 2024 года и при необходимости будет продлён. Только после завершения пилота цифровой рубль будет внедряться в массовый оборот», — сообщил регулятор.

В ЦБ напомнили, что в августе были утверждены тарифы по операциям с цифровыми рублями: любые операции с ними для граждан будут бесплатными. При этом для бизнеса комиссии за приём оплаты в цифровых рублях будут минимальными — 0,3%.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор в 2024 году протестирует оплату цифровым рублём с помощью динамического QR-кода. По её словам, банки ожидают увидеть еще операции между юридическими лицами и оплату не только по статическому QR-коду, но и по динамическому.

Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты, дополняющая уже существующие наличные и безналичные средства, ещё одно средство платежей и переводов. При этом ЦБ неоднократно подчёркивал, что цифровой рубль будут использовать как средство платежа, но не как средство накопления, открывать вклады в цифровых рублях будет нельзя.