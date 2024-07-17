Москва, 17 июля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Платформа цифрового рубля, запущенная в пилотном режиме Центральным банком в августе 2023 года, показала работоспособность и функциональность, заявил 17 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Иван Шилов ИА Регнум

Он информировал, что в проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на 1 июля в этой системе уже совершено более 27 тысяч переводов и свыше 7 тысяч оплат товаров и услуг.

«Словом, платформа цифрового рубля в рамках пилота показала свою работоспособность и функциональность», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что это ещё одна форма нашей национальной денежной единицы. Её особенность в том, что граждане и бизнес могут пользоваться цифровым рублем независимо от того, в каком банке у них открыт счёт.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года президент подписал закон о внедрении цифрового рубля. Совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи платформы цифрового рубля — специальной информационной системы, оператором которой является Банк России. У рубля теперь есть три формы: наличная, безналичная и цифровая.

В 2024 году Банк России поэтапно подключит к платформе все кредитные организации. Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова отмечала, что массовое внедрение цифрового рубля в России возможно в 2025–2027 годах. Глава Минфина Антон Силуанов в свою очередь называл перспективным использование цифрового рубля в бюджетной сфере в реальных расчётах.